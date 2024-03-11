Dev banka yüzlerce şubeni kapatıyor. Sıra tüm bankalara gelebilir

Postbank, Almanya’da bulunan bir banka olup yüzlerce şubesini kapatma kararı almış durumda. Bu karar, dünyadaki diğer bankaları da etkileyebilir.

Bankanın sözcüsü, “Bankacılık işlemleri son zamanlarda internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu etken, şubelerin kapatılma kararında önemli bir rol oynadı” şeklinde açıklamada bulundu.

Postbank, şubeler ağını daha da azaltmayı planlıyor. En geç önümüzdeki yılın sonuna kadar yaklaşık 1800 iş ortağı şubesi etkilenecek. Başlangıçta bankanın 250 şubesinin kapatılacağı söyleniyordu, ancak şimdi müşteriler, yaklaşık 1.800 şubenin kapatılacağını hesaba katmak zorunda.

Bankanın sözcüsü, müşterilerin bankacılık işlemlerini giderek daha fazla internet üzerinden gerçekleştirdiğini ve nakitsiz ödeme oranının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu nedenle banka, ortak mağaza sayısını azaltmaya karar verdi.

Bu karar, yaklaşık 1800 şubeyi etkiliyor. Ortak şube ağının zayıflaması nedeniyle, tüketici danışma merkezi yerel makamları boşluğu doldurmaya çağırıyor. Bazı eyaletlerde tüketici koruma kuruluşları, “Bankacılık hizmetlerinin arzı üzerinde olumsuz etkilerden” endişe ediyor.

Ancak Postbank sözcüsü, müşterilerin alternatiflere yönelebileceğini vurguladı: “Amaç, önümüzdeki birkaç yıl içinde nakit tedarikinde harici üçüncü taraf ortaklar ağını daha da genişletmek.”

Postbank’a göre müşteriler, 6.000 Cash Group ATM’sinden nakit para çekebiliyor. Tüketiciler ayrıca çok sayıda süpermarket ve eczaneden de ek ücret ödemeden para çekebiliyor.