Dev bankadan altında yeni rekor tahmini!

Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarıyla ilgili yükseliş öngörüsünü yineledi. Banka, merkez bankalarının güçlü talepleri ve jeopolitik risklerin sürmesi nedeniyle altının değer kazanmaya devam edeceğini belirtti.

2025 SONU VE 2026 ORTASI İÇİN YENİ TAHMİNLER

Yayımlanan rapora göre, 2025 yılının sonunda ons altının 3700 dolara, 2026 yılının ortasında ise 4000 dolara ulaşması bekleniyor. Goldman Sachs, bu tahmini uzun vadeli yapısal etkenlere dayandırıyor.

ETF VE MERKEZ BANKALARINDAN YENİ BİRİKİMLERE ALAN AÇILIYOR

Altın fonlarında nisan ayında zirveye ulaşıldıktan sonra net pozisyonlarda düşüş yaşandığına dikkat çekilen raporda, bu durumun olumlu bir sinyal olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu geri çekilmenin, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve merkez bankaları tarafından yapılacak yeni birikimlere yapısal alan sağladığı ifade edildi.

'UZUN VADELİ ALIM' TAVSİYESİ YİNELENDİ

Goldman Sachs analistleri, raporda yer alan değerlendirmelerinde, altının yükseliş ivmesini destekleyen ana etkenler arasında jeopolitik risklerin devamı, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri ve enflasyon risklerinin sürmesi gibi unsurları sıraladı. Raporda şu ifadeye yer verildi:

"Özellikle gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü ve tutarlı merkez bankası talebi, altın için bir destek unsuru olmaya devam ediyor."

Analistler, tüm bu gelişmeleri dikkate alarak uzun vadeli alım yönündeki tavsiyelerini koruduklarını belirtti.