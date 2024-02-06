Dev bankadan dikkat çeken açıklama

Kaynak: Bloomberght
Dev bankadan dikkat çeken açıklama
ABD için resesyon öngörüsünde bulunan ilk bankalar arasında olan Deutsche Bank bu tahmininden vazgeçti.

Deutsche Bank bu tahminini neredeyse iki yıl sonra geri çekerek revize etti.

Aralarında Matthew Luzzetti’nin de olduğu bankanın ekonomistleri enflasyonun Fed’in hedefine doğru geri çekilme görülürken, işgücü piyasasının sağlam kaldığını ve 2023’te ABD ekonomisinin olabildiğince iyi performans gösterdiğini gösterdi.

Ekonomistlere göre artık daha gevşek finansal koşullar altında büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler azalmış olacak.

Deutsche Bank raporunda ekonomistler “Artık ekonominin bu dar patikaya oturmasını ve işgücü piyasasına sınırlı maliyetle resesyondan kaçınılacağını düşünüyoruz. Enflasyon kısa vadede yüksek kalsa da fiyat artışlarının nihayetinde kalıcı bir şekilde Fed hedefine gerileyeceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

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