Dev bankadan Mehmet Şimşek'e 'şok' uyarı geldi

Almanya'nın ünlü bankası, faiz artırmanın TL'de istikrar sağlamak için yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bankaya göre, TL'de istikrar için faiz artırmak yetersiz

Dev bankadan Mehmet Şimşek'e 'şok' uyarı geldi

Almanya'nın iki numaralı bankası Commerzbank'tan Türkiye'ye faiz ve istikrar uyarısı geldi.

Commerzbank ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün yaptığı 650 baz puanlık faiz artırımını değerlendirdi. Ekonomistler, hiç bir faiz artış büyüklüğünün Türk lirasında istikrarı sağlamak için yetersiz olmayacağını savundu.

Ekonomistler, Türk lirasında istikrarın sağlanması yardımcı olacak tek değişkenin, yeni politika rejimine, bu rejim başarıya ulaşana kadar bağlı kalınacağının tekrar ve tekrar gösterilmesi olacağını ifade etti. Bankanın gönderme yaptığı isim ise yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.

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