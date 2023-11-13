Dev bankadan Türk bankalarını kara kara düşündürecek hamle

Paramedyada'da yer alan bilgilere göre,ABD merkezli dev banka Citi’den Türkiye’deki bankaları kara kara düşündürecek kötü bir haber geldi

Citi, Türkiye bankacılık sektörünün öne çıkan üç oyuncusunda tavsiyelerini aşağı çekti.

Citi analisti Simon Nellis önderliğinde hazırlanan raporda, Garanti BBVA'nın tavsiyesi 'nötr'den 'sat'a indirildi. Nellis, Garanti Bankası için kurumun hedef fiyatının da 42,80 TL olduğunu belirtti.

Benzer şekilde Yapı Kredi tavsiyesi de 'nötr'den 'sat'a düşürüldü. Yapı Kredi için hedef fiyat ise 15 TL olarak belirlendi.

Citi, Akbank'ta ise tavsiyesini 'al'dan 'nötr'e indirdi. Akbank için belirlenen hedef fiyat ise 33,80 TL olarak açıklandı.

Öte yandan ABD’nin en büyük dört bankası, üçüncü çeyrekte tüm bankacılık kârlarının neredeyse yarısını elde etti.

Ayrıca Banklacılık sektöründeki genel tablo ve JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup’un kârları arasındaki uçurumun en büyük nedeni, büyük bankaların teknolojik avantajları ya da büyüklükleri nedeniyle daha güvenli bulunması ve mevduat sahiplerini ellerinde tutmak için çok fazla ödeme yapmak zorunda kalmamaları olarak açıklanıyor.