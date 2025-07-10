Dev final şifresiz yayınlanacak. Milyonlar ekran başına

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev final şifresiz yayınlanacak. Milyonlar ekran başına

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali, Chelsea ile PSG arasında oynanacak. 13 Temmuz’da TRT1’de şifresiz yayınlanacak. Milyonlar, bu dev maçı ekran başında izleyecek.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İngiltere’nin köklü kulübü Chelsea ile Fransa’nın dev ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22:00’de karşı karşıya gelecek.

ABD’de oynanacak bu dev maç, TRT1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Milyonlarca futbolsever, bu heyecan dolu finali ücretsiz izleme fırsatını kaçırmayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası, her yıl farklı kıtalardan şampiyon takımların mücadele ettiği prestijli bir turnuva.

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Bu yıl genişletilmiş formatıyla dikkat çeken organizasyon, 32 takımın katılımıyla daha da çekişmeli geçti. Chelsea, Premier Lig’in güçlü temsilcisi olarak finale yükselirken, PSG yıldız oyuncularıyla turnuvaya damga vurdu.

İki ekip arasındaki maç, taktik savaşının yanı sıra bireysel yeteneklerin de ön planda olacağı bir mücadele vadediyor. Maçın oynanacağı Hard Rock Stadyumu, 65 bin seyirci kapasitesiyle bu büyük finale ev sahipliği yapacak. Chelsea’nin teknik direktörü, oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtirken, PSG cephesi de galibiyet için iddialı.

Karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya aday. TRT1’in şifresiz yayını, Türkiye’deki taraftarlar için büyük bir avantaj. Maç öncesi özel programlar ve analizler de TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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