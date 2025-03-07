Dev gemi 'Castorone' İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak "Castorone" isimli dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiye, 4 römorkör ve "Nene Hatun" acil müdahale gemisi eşlik etti. Geçiş anları havadan kaydedildi.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen "Castorone" isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Karadeniz'den gelen gemi boğazı geçerek Akdeniz'de gitmesi planlanıyor.

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Geminin boğazdan geçtiği o anlar ise havadan görüntülendi.

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Gemi'nin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti.

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İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde.

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102 bin 32 groston ağırlığına sahip olan geminin geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu.

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