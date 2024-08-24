Dev gibi engerek yılanı Hakkari'de görüntülendi

Devasa engerek yılanı korkuttu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde yaşayan Barış Kameri, köy yakınlarında dolaştığı sırada karşılaştığı dev engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Yeşiltaş köyüne 5 kilometre uzaklıkta dolaşan Kameri, su kenarında devasa bir yılan fark etti.

Barış Kameri, yılanı ilk gördüğünde oldukça şaşırdığını belirterek, “Suyun hemen yanında bir yılanın olduğunu fark ettim. Yılan oldukça büyük ve dikkat çekiciydi. Ben de bu anı kaçırmak istemedim ve hemen cep telefonumu çıkararak yılanı kaydetmeye başladım. Bir süre duran yılan, daha sonra yeniden ortalıktan kayboldu” ifadelerini kullandı.