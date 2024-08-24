Dev gibi engerek yılanı Hakkari'de görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dev gibi engerek yılanı Hakkari'de görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, dev bir engerek yılanı görüntülendi. Köyde yaşayan Barış Kameri isimli genç, yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydederek, “Köye 5 kilometre uzaklıktaydık. Suyun yanında bir yılan gördüm ve hemen kaydettim” dedi. Yılan, kısa süre sonra ortalıktan kayboldu.

Devasa engerek yılanı korkuttu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde yaşayan Barış Kameri, köy yakınlarında dolaştığı sırada karşılaştığı dev engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Yeşiltaş köyüne 5 kilometre uzaklıkta dolaşan Kameri, su kenarında devasa bir yılan fark etti.

Barış Kameri, yılanı ilk gördüğünde oldukça şaşırdığını belirterek, “Suyun hemen yanında bir yılanın olduğunu fark ettim. Yılan oldukça büyük ve dikkat çekiciydi. Ben de bu anı kaçırmak istemedim ve hemen cep telefonumu çıkararak yılanı kaydetmeye başladım. Bir süre duran yılan, daha sonra yeniden ortalıktan kayboldu” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
SPK’dan 2 halka arz onay Ekonomi
SPK’dan 2 halka arz onay
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı Gündem
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi Yaşam
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi Magazin
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Müstakil ev cayır cayır yandı Gündem
Müstakil ev cayır cayır yandı
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye? Dünya
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?