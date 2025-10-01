Dev hava yolu şirketi iflas etti! Tüm uçuşlar bir anda iptal oldu

İzlanda merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Fly PLAY, mali kriz sebebiyle iflas ettiğini açıkladı. İflas kararının ardından tüm uçuşlar iptal oldu.

HAVA YOLU ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Fly PLAY hf. faaliyetlerini durdurmuştur ve tüm uçuşlar iptal edilmiştir. Yolcularımıza diğer havayollarının uçuşlarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Bazı şirketler özel 'kurtarma tarifeleri' sunabilir" ifadeleri yer aldı. Kredi kartıyla bilet alan yolcuların bankalarıyla iletişime geçmesi, tur paketi kapsamında bilet alanların ise seyahat acenteleriyle görüşmesi istendi.

UÇUŞLAR BİR ANDA DURDURULDU!

İzlanda medyası RUV'un aktardığına göre şirketin iflası, yaklaşık 400 çalışanın da işini kaybetmesine yol açtı. Binlerce yolcunun ise ya seyahat planları iptal oldu ya da evlerine dönebilmek için başka yollar aramak zorunda kaldılar.

PLAY Havayolları, Temmuz 2019'da kuruldu ve Haziran 2021'de Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan ilk seferlerini başlattı. Başlangıçta Alicante, Tenerife, Londra, Paris, Kopenhag ve Berlin gibi Avrupa şehirlerine uçuyordu. Ayrıca Londra-Reykjavik hattında da hizmet veriyordu. Ancak şirket, 1 Kasım sonrasına bilet satışlarını durdurmuştu.