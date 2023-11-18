Dev holdingin sahibi Hasan Arat'a desteğini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek. Seçim öncesi başkan adayları çalışmalarına devam ederken, başkan adaylarından Hasan Arat, dün akşam düzenlediği lansmanla projelerini açıkladı.

Volkswagen Arena'da 'Beşiktaşlıların Yolu' adı verilen tanıtım toplantısına siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Arat'ın listesindeki yönetim kurulu üyeleri henüz açıklanmazken, Hasan Arat, listedeki isimleri salı günü açıklayacağını ifade etti.

ÖZYEĞİN ARAT'A DESTEĞİNİ DUYURDU

Lansman öncesinde ise Beşiktaşlılığıyla bilinen iş insanı Murat Özyeğin'den flaş paylaşımlar geldi. FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin yaptığı paylaşımlarla, Siyah Beyazlı camiada yapılacak başkanlık seçimi öncesi Hasan Arat’a desteğini duyurdu.

MURAT ÖZYEĞİN KİMDİR?

1998 yılında Bear Stearns & Co. Yatırım Bankası’nın New York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma Grubu’nda Finansal Analist olarak iş hayatına başladı. 2000 yılında şirketin Londra ofisine Kıdemli Analist unvanıyla transfer oldu.

2003 yılında Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding’te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu.

2019 yılında Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmeden önce yönetim kurulunda üye olarak görev aldı. Grubun finans alanında en büyük iştiraki olan Credit Europe Bank’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

Murat Özyeğin, Fiba Grubu şirketlerindeki sorumluluklarının yanı sıra Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcılığı, DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanlığı, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Danışma Kurulu Başkanlığı, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkan Vekilliği, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Harvard Üniversitesi Global Danışma Konseyi Üyeliği, Harvard Business School Dekan Danışma Kurulu Üyeliği, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Global İlişkiler Forumu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

2016 yılından itibaren Singapur Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi çift ana dal lisans ve Harvard Business School MBA yüksek lisans derecesi mezunudur.

Murat Özyeğin, 47 yaşında, üç kız ve bir erkek çocuk babasıdır.