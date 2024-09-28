Dev kaya otomobile düştü

Kaynak: İHA
Dev kaya otomobile düştü

Sinop'un Ayancık ilçesinde, yamaçtan kopan bir kaya parçası park halindeki bir otomobilin üzerine düştü ve maddi hasara neden oldu.

İlginç olay, ilçenin Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen araç, yamaçtan kopan bir kaya parçasının aracın üzerine düşmesi sonucu hasar aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, olay sırasında araçta kimsenin bulunmadığı belirlendi.

kkkkaya.jpg

Hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri bölgedeki temizleme çalışmalarını tamamladı.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olay sonrası, bölge halkı benzer tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Son Haberler
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Ne kadar mutluyuz?
Ne kadar mutluyuz?
Kars'ta 3 yaşındaki Ali Taha'nın çöp kamyonu sevinci
Kars'ta 3 yaşındaki Ali Taha'nın çöp kamyonu sevinci