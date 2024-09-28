Dev kaya otomobile düştü

İlginç olay, ilçenin Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen araç, yamaçtan kopan bir kaya parçasının aracın üzerine düşmesi sonucu hasar aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, olay sırasında araçta kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri bölgedeki temizleme çalışmalarını tamamladı.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olay sonrası, bölge halkı benzer tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.