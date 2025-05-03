Dev kaya parçası yola düştü faciadan dönüldü

Gümüşhane'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçası, Erikbeli Yaylası'na ulaşım sağlanan yola düştü.
Yaylaya gitmek üzere yola çıkan arkadaş grubu da dev kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Sabah saatlerinde, Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası Kale Mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Dağ yamacından kopan kopan toprak ve büyük kaya parçası karayoluna düştü.
O sırada yaylaya gitmek için otomobille oradan geçen bir arkadaş grubu ise dev kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Grupta yer alan kişiler, heyelan sonrası yolsa yaşadıkları korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Karayolları ekipleri, düşen kaya parçasını kaldırarak bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Kapanan yol ise ulaşıma açıldı.