Dev kayalar dağdan koptu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı sahil yolunda 13 Mayıs 2019 ile 29 Ağustos 2021’de iki ayrı heyelan meydana geldi. İlk heyelanda yaralanan olmazken 2021 yılında yaşanan heyelanda dağdan kopan dev kaya parçaları seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Yaşanan heyelanların ardından harekete geçen yetkililer, sahil yolu boyunca dağda çalışma yaparak tehlike oluşturan bölgedeki eğimi azalttı. Henüz çalışmanın yapılmadığı bölgede gece saatlerinde yeniden heyelan yaşandı.

Dağdan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Trafiğin yoğun olduğu yolda şans eseri yaralanan olmazken bir araçta maddi hasar oluştuğu, bazı araçların ise heyelandan son anda kurtulduğu belirtildi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye itfaiye, polis, jandarma ekipleri ile belediye ve kaymakamlık görevlileri sevk edildi. Trafik polisleri ile jandarma ekipleri yolun güvenliğini sağlarken belediye ve kaymakamlığa ait iş makineleri ise kayaları yoldan kaldırıp kenara attı.

Olayın yaşandığı bölgeye giderek incelemede bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, yeni bir tehlikenin yaşanmaması için yolu trafiğe kapattırdı. Güzergahı kullanan sürücüler, alternatif ulaşım yollarına yönlendirildi.