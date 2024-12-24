Dev köprü canlı yayında çöktü. Araçlar nehre uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Brezilya’da Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior, Estreito ve Aguiarnopolis arasındaki köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çektiği sırada çökme meydana geldi. 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Brezilya’da Estreito ve Aguiarnopolis şehirlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü, Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior’ın köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çekmeye başladı.

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Junior, çektiği videoda köprüdeki çatlakları göstererek, köprünün üzerinden geçen kamyonları kaldıramayacağını ifade etti. Bir süre sonra dev köprü çöktü. Feci olayda 2 kişi öldü 11 kişi yaralandı,y çok kişi de kayboldu.

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Polis, 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin çökme sonucu Tocantins Nehri'ne düştüğünü açıkladı. Yetkililer, çökme sırasında köprüden geçen bir tankerin sülfürik asit taşıdığını ve nehre düştüğünü, sülfürik asidin nehre karışması nedeniyle kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ifade etti.

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Estreito ve Aguiarnopolis şehirleri arasındaki 533 metre uzunluğundaki köprü 1960'larda inşa edilmişti.

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