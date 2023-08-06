Dev lojistik firması iflas etti. 2020 yılında Donald Trump iflasın eşiğinden almıştı

ABD'nin önde gelen dev lojistik şirketi Yellow'un iflas ettiğini duyurdu.

FED faizlerinin de 25 baz puan yükseltilmesi ABD ekonomisinin zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi.

Reuters.com sitesinin paylaştığı habere göre; şirketin bu hafta içinde iflas mahkemesinden koruma talebinde bulunabileceği, ancak henüz bir karar verilmediği belirtildi.

Sarı bir yetkili Çarşamba günü Reuters'e verdiği demeçte, "Daha önce belirtildiği gibi, şirket yöneticilerinin güvene dayalı sorumluluğuna uygun olarak şirket bir dizi beklenmedik durum için hazırlanmaya devam ediyor."

Pazar günü, ABD'nin en büyük üçüncü nakliye şirketi, işçi yardımları ve emeklilik tahakkuklarında borçlu olduğu 50 milyon dolardan fazlasını tazmin ettikten sonra Teamsters tarafından temsil edilen 22.000 işçinin grev tehdidini önledi .

Müşterileri arasında Walmart (WMT.N) ve Home Depot (HD.N) gibi büyük perakendeciler, üreticiler ve Uber Freight yer alıyor.

İFLASTAN TRUMP KURTARMIŞTI

Federal hükümetten 700 milyon dolarlık bir salgın dönemi kredisi alan kuşatılmış bir kamyon taşımacılığı şirketi, bu yaz sendikasıyla bir anlaşmazlığın ortasında iflas koruması başvurusunda bulunmak zorunda kalabilir; bu, Amerikalı vergi mükelleflerini başarısız bir şirkete saplanıp bırakabilecek bir gelişme.

2020'de Donald Trump liderliğindeki hükümet, şirketi %30 hisse karşılığında 700 milyon dolarlık bir salgın yardım kredisi ile kurtardı.