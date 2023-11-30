Dev maç öncesi Ergin Ataman'dan Obradovic için olay sözler

Partizan ile Panathinaikos'un bu akşamki kapışmasında gözler Obradovic ve Ergin Ataman'ın üzerinde olacak.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Dev maç öncesi Ergin Ataman'dan Obradovic için olay sözler

THY EuroLeague'de bu akşam Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı iki isim karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman ile Partizan'ın başında bulunan Zeljko Obradovic'in randevusu nefes kesecek.

Dev maç saat 22.45'te başlayacak, S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Ergin Ataman; Galatasaray ve Anadolu Efes'te görev yaparken, Fenerbahçe Beko'nun efsan başantrenörü Obradovic ile sık sık karşı karşıya geldi.

Bu ikilinin kapışmasında zaman zaman sinirler gerildi, bazen de hoş görüntüler oluştu.

Zorlu mücadele öncesi Ergin Ataman, Sırbistan kaynaklı Sport Klub’a özel röportaj verdi Obradovic ile ilgili düşüncelerini anlattı.

ZAMAN ZAMAN TARTIŞTIK, AMA...
Ataman, "Bir koç olarak Zeljko‘ya çok büyük saygı duyuyorum. Zeljko Avrupa’nın en çok kupa kazanan koçu, ayrıca karakterine de büyük saygı duyuyorum. Onu sadece saha kenarında görenler sert ve gergin biri olduğunu düşünebilirler ama saha dışında her daim çok dost canlısı biri. Evet, ben Galatasaray‘ın başındayken Fenerbahçe derbilerinde zaman zaman tartıştığımız oldu ama aradaki buzlar çok çabuk eridi" dedi.

ONUNLA REKABET BİR ONUR
Ataman şöyle devam etti: "Sonuçta Fenerbahçe–Galatasaray derbisi çok büyük bir derbi, böyle şeyler olabilir. Her zaman Zeljko Obradovic’ten çok şey öğrendiğimi söylerim. Ben koçluğa başladığım zaman Zeljko çoktan EuroLeague’i kazanmıştı bile. Ona karşı rekabet edebilmek büyük onurdu. Ona karşı rekabet etmek bir koç olarak beni çok geliştirdi. Panathinaikos taraftarları için de Ataman-Obradovic karşılaşması büyük bir meydan okuma çünkü Zeljko’nun Panathinaikos’la EuroLeague’de büyük bir geçmişi var. "

OBRADOVİC'İ ANALİZ EDİYORUZ
Koç Ataman, ‘Zeljko Obradovic’ten ne öğrendiniz?’ sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:
Taktiksel açıdan birçok şey öğrendim. Zeljko’nun takımları, maç içerisinde birden fazla savunma stratejisini uygulamaya hazır takımlar olurlar. Mesela bir anda beş kısaya dönüp sizi şaşırtabilirler. Bu nedenle onun takımlarına karşı oynarken her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini biliyorum. Ekibimle sıkça oturup Zeljko’nun maçlardaki hamlelerini analiz ediyoruz.

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