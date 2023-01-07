Kastamonu kadınları Zagrep'te: Dev maç yarın

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi'nde 8 Ocak Pazar günü Lokomotiva Zagreb ile deplasmanda yapacağı maç için Hırvatistan'a gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde 10. maçını Lokomotiva Zagreb ile rakip sahada yapacak Kastamonu ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul'dan uçakla Hırvatistan'a giden Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın oynanacağı salonda son antrenmanını yapıp, maç saatini bekleyecek.

Antrenör Claus Mogensen, AA muhabirine, Zagreb'e karşı kazanmak istediklerini belirterek, "Lokomotiva Zagreb karşısında ligin 5. haftasında evimizde kazanmıştık. İki takım için de zor bir maç olacak. Zagreb karşısında ikinci kez kazanmak istiyoruz. Eğer tam kapasite oynarsak, bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

Sutinska Vrela Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 16.00'da başlayacak. Maçı Romanyalı hakem ikilisi Cristina Lovin ve Simona Raluca Stancu hakem ikilisi yönetecek.



