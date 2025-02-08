Dev marka binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Tarih belli oldu

Teknoloji devi Meta, daha önce açıkladığı işten çıkarma kararını uygulamaya koydu. Meta'nın "düşük performans" gerekçesiyle bazı çalışanlarını işten çıkaracağı haberleri daha önce de medyaya yansımıştı.

4 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler uygulamalarının sahibi olan şirket, yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Cuma günü şirket çalışanlarına gönderilen bir mesajla, işten çıkarmaların pazartesi günü başlayacağı ifade edildi.

Çalışanlar, bu haberle büyük bir şok yaşadı. Mesajda, işten çıkarılan kişilerin şirket sistemlerine erişimlerinin bir saat içinde kesileceği ve kıdem tazminatları hakkında detaylı bilginin e-posta ile paylaşılacağı ifade edildi.

Meta, bu işten çıkarmaların temel sebebi olarak "düşük performans" gösterdi. Şirket yetkilileri, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı pozisyonların gereksiz olduğuna ve bu sebeple işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Meta'daki bu büyük çaplı işten ayrılmalar, Silikon Vadisi'nde yaşanan iş gücü azaltma trendinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Amazon, Microsoft ve Salesforce gibi diğer büyük teknoloji şirketleri de benzer adımlar atarak çalışan sayılarını azaltması bekleniyor.