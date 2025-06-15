Dev marka otomobil piyasasını alt üst etti! Tüm firmalara diz çöktürdü

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticileri arasında bulunan BYD, yeni çıkardığı düşük gelir grubuna hitap eden bir elektrikli araç segmentini Avrupa’da satışa sunmaya hazırlanıyor. Şehir yaşamı için özel olarak tasarlanan otomobilin ekonomik tüketim değerleriyle uyumlu olması aracı cazip kılıyor.

Asia Nikkei kaynaklı bilgilere göre araç, Japonya’da oldukça yaygın olan ve "Kei otomobiller" olarak bilinen kompakt sınıf temelinde geliştiriliyor. 47 kW güce sahip bir motorla donatılan modelin, tek şarjla yaklaşık 180 kilometre menzil sunması planlanıyor.

AVRUPA İÇİN TASARLANACAK

Yeni modelin ilk olarak Japonya’da, Nissan Sakura gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor. BYD, Japon pazarındaki başarıya göre Avrupa’ya özel versiyonlar geliştirerek aracın gövde seçeneklerini genişletmeyi planlıyor. Bu süreçte, Avrupa’nın sıkı güvenlik ve konfor standartlarına uygun tasarımlar yapılacak.

AVRUPA PAZARINDA YENİ RAKİP

BYD, halihazırda Avrupa’da Dolphin ve Seal gibi elektrikli modelleriyle pazarda yer alıyor. Ancak bu yeni giriş seviyesi araç, markanın ürün yelpazesini daha da erişilebilir kılacak. Söz konusu model, Avrupa’da oldukça popüler olan Peugeot e-208 gibi küçük elektrikli otomobillere doğrudan rakip olacak.

Avrupa Birliği’nin sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda düşük maliyetli elektrikli araçlara yönelik talep her geçen gün artarken, BYD’nin bu hamlesi yerleşik üreticilere karşı ciddi bir rekabet oluşturabilir. BYD’nin bu uygun fiyatlı elektrikli modelini 2026 yılına kadar piyasaya sürmesi öngörülüyor.