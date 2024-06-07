Dev marka otomobillere 200 bin TL indirim yaptı. İşte indirimli fiyat listesi

Türkiye’de yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatları uçtu. Piyasada yaşanan artışlar vatandaşın sıfır araç alma alım gücünü iyice düşürdü.

İkinci el otomobile yönelen vatandaş artık ikinci el de araba da alamaz oldu.

Dev otomobil markalarından biri olan Fiat, devasa bir kampanyaya imza attı. Yaz indirimini duyuran Fiat, Egea modellerinde indirime gitti.

Fiat, Egea modelinde 245 bin liraya kadar indirim yaptı. İndirime giren modeller ve fiyatları da açıklandı

İşte o liste:

Egea Sedan EASY benzinli otomobil 969.900 TL'den 799.900 liraya düştü.

Easy Plus benzinli model ise 997.400 TL'den 827. 400 TL'ye indi.

Ege Cross modellerinde ise Urban arabalar 1.097. 900 TL'den 944. 900 TL'ye düştü.

7 TEMMUZ KARARI

'Genel Güvenlik Yönetmeliği’ 7 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek. Bu yönetmelikle otomobil satışlarında yeni bir dönem başlayacak. GSR II regülasyonunda belirtilen araçların artık satışı yapılamayacak.