Dev marka sattığı araçlarda yüz binlerce lira zarar etti

Düzenleme: Kaynak: Shifdelete.net
Dev marka sattığı araçlarda yüz binlerce lira zarar etti

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden birisi olan Xıaomi’nin otomobil pazarında zarar ettiği iddia edildi. Elektrikli otomobil pazarında SU7 aracı ile boy gösteren Xıaomi’nin mali kayıplar ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Cep telefonları ve ekosistemi ile teknoloji dünyasında fırtınalar estiren Xıaomi, elektrikli araç piyasasına SU7 modeli ile girip deyim yerindeyse tozu dumana kattırmıştı. Ancak ortaya çıkan son verilere göre SU7 modellerinin zararına satış yaptığı belirtildi. Çinli dev şirket her ne kadar üretim ve teslimat sayılarında yukarı yönlü seyir gösterse de büyük kayıplar ile karşı karşıya.

SATTIĞI ARAÇLARDAN ZARAR ETTİ

Ortaya çıkan son verilere göre Xıaomi 3 aylık finansal verilere göre 252 milyon dolar işletme zararı açıkladı. Bugüne kadar 30 bine yakın araç satan dev şirket sattığı her araçtan 9 bin 200 dolar zarar aldı.

KASIM SONUNA KADAR 100 BİN ARAÇ HEDEFİ

Ancak tüm bunlar Xıaomi’nin elektrikli araç operasyonlarından yüzde 15’lik brüt kar marjı elde ettiği açıklamasına engel olamadı. Bununla beraber Xıaomi’nin Kasım sonuna kadar 100 bin araç üretmeyi hedeflediği belirtildi.

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