CarrefourSA'dan; Sabancı Holding'in, net kâr marjı ve özsermaye kârlılığı düşük işlerden çıkışı değerlendirdiği ve bu kapsamda teknoloji perakendecisi Teknosa ve gıda perakendecisi Carrefoursa'yı satabileceğine yönelik iddialara yanıt geldi.

CarrefourSA'dan satış iddialarıyla ilgili KAP'a açıklama geldi.

KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

İddialar ortaya çıkmadan önce 6 Ekim'de günü 100 liradan kapatan hisselerde iddiaların ardından hızlı bir yükseliş yaşandı.

İddiaların ardından CarrefourSA hisseleri tavandan işlem gördü.

Hisseler bugün de tavan olduktan sonra bir miktar geri çekildi.

Hisseler bugün saat 10.18 itibarıyla yüzde 8,09 yükselişle 118,90 liradan işlem görüyor.