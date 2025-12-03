Ancak geçen yıl babasının mal varlığının tespiti için dava açtı. Mahkeme, 2014’teki feragat anlaşmasını gerekçe göstererek davayı reddetti.

Enka Holding’in 2018’de vefat eden onursal başkanı Şarık Tara’ya, Ali Melih Nurluel 6 yıl önce babalık davası açmıştı.

Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, 1981 doğumlu Ali Melih, Şarık Tara ile annesi Feriha Nesrin’in ilişkisinden dünyaya gelmişti. O dönemde annesi Burhan Nurluel ile evli olduğundan çocuk, evlilik içi çocuk olarak Nurluel soyadıyla nüfusa kaydedilmişti.

Babalık davası devam ederken Şarık Tara 2018’de hayatını kaybetti. Mahkeme mezarı açtırdı, alınan DNA örneğiyle babalık bilimsel olarak kanıtlandı ve mahkeme Ali Melih’in soyadını “Tara” olarak değiştirdi.

58 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir detay ortaya çıktı: Şarık Tara, 2014 yılında İsviçre’de yaşayan oğlu Ali Melih Tara ile 58 milyon dolar karşılığında mirastan feragat anlaşması imzalamıştı.

DAVA REDDEDİLDİ

Ali Melih Tara geçen yıl Sulh Hukuk Mahkemesi’nde babasının mal varlığının tespiti için dava açtı. Duruşmada Tara ailesi 2014 tarihli feragat anlaşmasını belgeyle sundu. Mahkeme, bu anlaşma nedeniyle davayı reddetti.

BABALIK DAVASI MEZAR AÇTIRMIŞTI

Ali Melih Tara, 6 yıl önce açtığı babalık davasını kazanmak için Şarık Tara’nın mezarının açılmasını sağlamış, DNA testiyle babalığı ispatlanmıştı.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara 22 Nisan 1930, Üsküp'te doğdu. Türk iş insanı, mühendis ve Enka Holding’in kurucu ortağı ile onursal başkanıdır.

Kuzeni Sadi Gülçelik ile 1957 yılında kurduğu ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’yi Türkiye’nin ve dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinden biri hâline getirmiştir.

Yugoslavya doğumlu olan Tara, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1954 yılında mezun oldu. ENKA ile başta Rusya (Sovyetler Birliği dönemi dahil), Libya, Suudi Arabistan, Irak ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında yüzlerce dev proje üstlendi.

Moskova Belediye Binası, Petrovski Pasajı, çok sayıda enerji santrali, rafineri, havaalanı ve gökdelen gibi ikonik yapılar onun şirketi tarafından inşa edildi.

Forbes Türkiye’nin “En Zengin 100 Türk” listesinde yıllarca ilk 5’te yer aldı; 2018’deki vefatında kişisel servetinin 3-4 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu.

Lale Tara ile evliydi ve bu evlilikten Sinan, Sevda ve Leyla adında üç çocuğu oldu. Ölümünden sonra 1981 doğumlu Ali Melih Tara (eski soyadı Nurluel), kendisine babalık davası açtı.

Mahkeme Şarık Tara’nın mezarını açtırarak DNA testi yaptırdı ve 2019 yılında babalığı resmen tescil ettirdi. Bu süreçte 2014 yılında imzalanmış 58 milyon dolarlık mirastan feragat anlaşması da kamuoyuna yansıdı.

Türk iş dünyasının en önemli ve etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Şarık Tara, hem müteahhitlik başarıları hem de Türkiye’nin yurtdışındaki büyük projelerde bayrağını dalgalandırması nedeniyle “efsane müteahhit” olarak anılır.

