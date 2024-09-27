Dev pizza mağazası iflasın eşiğinde! 127 mağazasını satışa çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Dev pizza mağazası iflasın eşiğinde! 127 mağazasını satışa çıkardı

ABD'nin ünlü pizza markası Pizza Hut’u ekonomik zorluklar yordu. Franchise sahibi EYM Pizza LP'nin iflas başvurusunun ardından Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasını satışa çıkardı.

Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren Pizza Hut, ABD’deki franchise tarafı borçlarını kapatabilmek için 127 mağazasını satışa çıkarma kararı aldı.

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Yabancı haber sitesi nrn'ye göre, İflas başvurusunda bulunan EYM satışı kolaylaştırmak ve alacaklılar için geri dönüşü kısa sürede başarı elde etmek amacıyla varlık kurtarma sürecine yardımcı olmak için M&A danışmanlık ve aracılık firması National Franchise Sales ile anlaşma yaptı.

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DEV PİZZA MARKASI YENİ SAHİPLERİNİ BEKLEYECEK

Ağustos ayında, EYM Pizza'nın kardeş şirketi EYM Chicken, Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki çeşitli pazarlardaki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Her ikisi de Denny's ve Panera şubelerinin de franchise'ını veren EYM Group'a ait. Bu KFC mağazaları, şubeler yeni sahiplerine kavuşana kadar kapalı kalacak.

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