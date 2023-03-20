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Dev şirketten yeni açıklama. 9 bin kişi işten çıkarılacak

Amerika merkezli dev e-ticaret şirketi 9 bin kişilik yeni işten çıkarma yapacağını duyurdu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 22:53
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Dev şirket 9 bin kişi daha çıkaracak

Dev şirketten yeni açıklama. 9 bin kişi işten çıkarılacak
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Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, şirket çalışanlarıyla paylaştığı bir mesajda, operasyon planına ve işten çıkarmalara ilişkin bilgi verdi. Jassy, gelecek birkaç hafta içinde çoğu AWS, PXT, Twitch ve reklamcılık birimlerinden olmak üzere yaklaşık 9 bin çalışanın işine son verilmesini planladıklarını bildirdi.

Ekonomideki mevcut ve geleceğe dair belirsizliklere işaret eden Jassy, "Bu, zor bir karardı ancak şirket için uzun vadede en iyisi olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Ekonomik görünüm nedeniyle işe alımlara geçen yıl kasımda ara verme kararı aldığını açıklayan Amazon, ocak ayında 18 bin çalışanının işine son vermişti.

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