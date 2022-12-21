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Gelirlerin azalmasını bahane ettiler. Dev şirket üç bin 500 kişiyi işten çıkartacak

Pekin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, son çeyrekte 200 milyon dolardan fazla zarar açıklaması ve azalan iç piyasa talebi sebebiyle çalışanlarının yüzde 10'unun iş akdini feshedeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 19:50
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Dev şirket azalan gelirler nedeniyle iş gücünü yüzde 10 azaltacak

Gelirlerin azalmasını bahane ettiler. Dev şirket üç bin 500 kişiyi işten çıkartacak
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Çinli cep telefonu, elektronik cihazlar ve küçük ev aletleri üreticisi Xiaomi'nin, azalan gelirler nedeniyle çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağı bildirildi.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şirket küresel cep telefonu satışlarındaki düşüş ve iç piyasada azalan talep nedeniyle yıl sonunda bazı iş operasyonları ile iş gücünde kesintilere gidecek.

FİRMANIN GELİRLERİ YÜZDE 10 AZALDI

Merkezi başkent Pekin'de bulunan şirket, mevcut çalışan sayısının yüzde 10'unu oluşturan yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Xiaomi'nin gelirleri 3. çeyrekte yüzde 10 azalmış, şirket 1,5 milyar yuan (30 Eylül'deki kur karşılığıyla yaklaşık 209 milyon dolar) net zarar bildirmişti.

Mobil cihaz satışları üçüncü çeyrekte yüzde 11 azalırken, bu durum şirketin en önemli gelir kaynağı olan akıllı elektronik ve internet hizmetlerinde kayba yol açmıştı.

Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve artan enflasyon nedeniyle elektronik ürünlere yönelik talep azalıyor. Küresel cep telefonu satışları 2022'de yüzde 12,2 azalırken, satışların gelecek yıl da yüzde 2,9 düşeceği öngörülüyor. (AA)

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