Dev şirket greve gidiyor. Yüz bizden fazla yolcu etkilenecek

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın yer hizmetleri çalışanları, ücret anlaşmazlıkları nedeniyle 7 Şubat’ta bir uyarı grevi düzenlemeyi planlıyor.

Grevin, Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından organize edileceği bildirilirken, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Münih ve Frankfurt havalimanlarında görev yapan Lufthansa çalışanlarına yönelik bir grev çağrısı yapıldığı bilgisi verildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Ver.di sendikası, Lufthansa’nın ve bağlı kuruluşlarının uçuş programının %80 ila %90’ının grev nedeniyle durdurulacağını tahmin ediyor. Uyarı grevi, çarşamba günü yerel saatle 04.00’te başlayacak ve perşembe günü saat 07.10’a kadar devam edecek.

Lufthansa, grevin 100.000’den fazla yolcuyu etkileyebileceğini bildirdi. Şirket ayrıca, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo’da çalışan yaklaşık 25.000 kişi için ücret müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.

Sendika, çalışanların maaşlarında %12,5’lik bir artış talep ediyor. Ayrıca, yüksek enflasyonun etkilerini dengelemek için her bir çalışana 3.000 avro tutarında bir ikramiye verilmesini istiyor.