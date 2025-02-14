Dev şirket iflas etti. Suçu müşterilerine attı!

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin doğusunda, Paderborn bölgesinin başkenti olan Paderborn merkezli otomat şirketi Latebird iflas başvurusunda bulundu.

İFLAS SEBEBİ MÜŞTERİLERİN BORCUNU ÖDEMEMESİ

Bazıları 7/24 açık olan insansız satış makineleri üreten ve işleten şirketin iflas sebebi ise milyonlarca liralık bir borcun ödenmemesi.

Üretim durma noktasına geldi. 2 bin kişi işsiz kalabilir!

Latebird Genel Müdürü Markus Belte, mevcut lokasyonlardaki otomat sistemlerinin bir süre daha çalışmaya devam edeceğini söyledi. Müşteriler her zamanki gibi alışverişlerine devam edebilecekler.

Şirketin Paderborn, Münih , Rostock , Leipzig ve Nürnberg'de mağazaları bulunuyor.

ŞİRKET ARTIK KENDİ FATURALARINI ÖDEYEMİYOR!

Belte, iflasın sebebinin bir müşterinin vadesi geçmiş borcu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl halka açık bir şirket Latebird'den 50 adet satış konteyneri satın aldı. Anlaşmanın cirosu 25 milyon avroyu buldu. Ancak ödeme henüz yapılmadı. Sonuç olarak Latebird mali sıkıntıya girdi ve artık kendi faturalarını ödeyemiyor.