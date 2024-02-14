Dev şirket Süper Lig yayın ihalesinden çekiliyor. Nedeni herkesi şaşırttı

Önümüzdeki sezon için Süper Lig yayın haklarını kimin alacağı hala bilinmezliğini koruyor.
BEIN GROUP İHALEYİ KAZANIYOR
Şuan ki yayıncı beIN Group’un 120-150 milyon dolar arasında bir fiyata ihaleyi kazanacağı söylenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.
SARAN MEDYA ÇEKİLİYOR
Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Saran Medya’nın sahibi Sadettin Saran Süper Lig yayın hakları için yaptığı teklifi geri çekti.
FEDERASYONUN TAVRINDAN RAHATSIZ OLDU
Saran’ın bu kararı almasında yayın ihalesi hakkında TFF’ye sorduğu soruların hiçbirinin cevaplanmaması ve federasyonun mevcut tavrından rahatsız olmasının etkili olduğu ifade edildi.
İhaleye giren firmalar ise şöyle:
TRT
beIN Group
Saran Medya
Kulüpler Birliği Vakfı
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