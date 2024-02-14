Dev şirket Süper Lig yayın ihalesinden çekiliyor. Nedeni herkesi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Dev şirket Süper Lig yayın ihalesinden çekiliyor. Nedeni herkesi şaşırttı
4 firmanın katıldığı Süper Lig yayın ihalesinden Saran Medya çekilme kararı aldı.

Önümüzdeki sezon için Süper Lig yayın haklarını kimin alacağı hala bilinmezliğini koruyor.

BEIN GROUP İHALEYİ KAZANIYOR

Şuan ki yayıncı beIN Group’un 120-150 milyon dolar arasında bir fiyata ihaleyi kazanacağı söylenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

SARAN MEDYA ÇEKİLİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Saran Medya’nın sahibi Sadettin Saran Süper Lig yayın hakları için yaptığı teklifi geri çekti.

FEDERASYONUN TAVRINDAN RAHATSIZ OLDU

Saran’ın bu kararı almasında yayın ihalesi hakkında TFF’ye sorduğu soruların hiçbirinin cevaplanmaması ve federasyonun mevcut tavrından rahatsız olmasının etkili olduğu ifade edildi.

ekran-goruntusu-2024-02-14-092746.png

İhaleye giren firmalar ise şöyle:

TRT

beIN Group

Saran Medya

Kulüpler Birliği Vakfı

İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi
Galatasaray'a Karşıyaka şoku! Kupanın dışına itti
Galatasaray'a Karşıyaka şoku! Kupanın dışına itti
Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekoru kıramadı. Tuş oldu
Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı
Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı
7 Süper Lig takımı PFDK'lık oldu
Son Haberler
Deniz Tekin müziği bıraktığını açıkladı Magazin
Deniz Tekin müziği bıraktığını açıkladı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 4 Milyar dolarlık hisse satışı Dünya
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 4 Milyar dolarlık hisse satışı
Maden faciası sonrası insanları bekleyen tehlikeyi açıkladı. Halka söylemeyin diyerek yetkililere seslendi Gündem
Maden faciası sonrası insanları bekleyen tehlikeyi açıkladı. Halka söylemeyin diyerek yetkililere seslendi
Karaciğer şişkinliğini indirir. Sivilce ve egzamaya faydalıdır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Karaciğer şişkinliğini indirir. Sivilce ve egzamaya faydalıdır. İşte şifa saçan ot
Siyanür öldürüyor Sağlık
Siyanür öldürüyor
Nesrin Cavadzade'ye bir bakan bir daha baktı. Gala gecesinde hediye paketine benzettiler Magazin
Nesrin Cavadzade'ye bir bakan bir daha baktı. Gala gecesinde hediye paketine benzettiler