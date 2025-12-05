İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arex Sigorta A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şirkete kayyum atanması istendi. Firari durumda bulunan 12 şüpheliyle ilgili ise yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Savcılık açıklaması şu şekilde:

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;

Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler tahsil ettikleri, ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik olarak 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda bulunan 12 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.

Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hâkimliğinden kayyım atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05.12.2025

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı"