Dev tanktan bira bahçeye fışkırdı. Bira severler görüntüleri yutkunarak izledi

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı alkollü içeceklerin fiyatı cep yakıyor. En düşük alkol seviyesine sahip 50 cl biranın fiyatının 60 TL olması cep yakmaya devam ediyor.

İzmir Bornova'da bulunan Efes Pilsen Fabrikası’nın dışında bulunan dev bir bira tankı arazı yaptı. Arazı nedeniyle tankta bulunan bira bahçeye fışkırdı.

Fabrikanın önünden geçenler bira kokusunda rahatsız oldu. Bazıları burunlarını kapatırken hızlı adımlarla fabrikanın önünden geçti.

2 senedir bira içemediğini söyleyen vatandaş "Bir şişe biranın fiyat 60 TL oldu. Bu fiyata bira içilmez. Burada fışkıran biranın kokusundan faydalanıyorum. İzin verseler nalburdan bir kova alıp atan birayı doldururdum. Eve gider bir güzel içerdim" yorumunu yaptı.