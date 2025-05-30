Dev transfer resmen açıklandı: Bonservis bile ödemediler

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Dev transfer resmen açıklandı: Bonservis bile ödemediler

İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'dan ayrılan yıldız futbolcu Trent Alexander-Arnold'ı kadrosuna kattı.

Liverpool'dan ayrılan 26 yaşındaki yıldız sağ bek Trent Alexander-Arnold'ın yeni takımı belli oldu.

Teknik direktörlük koltuğuna Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso'yu getiren İspanyol devi Real Madrid, Alexander-Arnold'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Real Madrid'in açıklamasında, Alexander-Arnold'ın 14 Haziran'da ABD'de başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyeceği belirtildi.

Liverpool altyapısında yetişen İngiliz futbolcu toplam 373 maçta 27 gol ve 96 asistlik skor katkısı verdi.

İspanyol devi, daha önce de Bournemouth'tan Dean Huijsen'i yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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