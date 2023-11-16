Dev tren üreticisi borç batağında. 1500 kişiyi işten atacak

Fransız tren üreticisi Alstom, likidite sorununu kontrol altına almak için 1500 kişiyi işten çıkaracağını ve varlıklarını satacağını duyurdu. Şirketin net borcu 3,43 milyar Euro'yu bulduğu belirtildi.

KAYNAK: AA
Dev tren üreticisi borç batağında. 1500 kişiyi işten atacak

AA'nın haberine göre, demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom borç batağından kurtulamadı.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin bilançosunu güçlendirmek ve yatırımcılarının yüksek borçla ilgili endişelerini azaltmak amacıyla çalışan sayısının düşürüleceği, varlık satışı yapılacağı ve sermaye artırımının da değerlendirildiği belirtildi.

Alstom’un 30 Eylül itibarıyla net borcu 3,43 milyar Euro'yu bulurken, şirket Mart 2025'e kadar bu rakamı 2 milyar Euro azaltmayı planlıyor.

Varlık satışından 500 milyon ila bir milyar Euro arasında gelir elde etmeyi hedefleyen şirket, ayrıca orta vadeli hedeflerine ulaşmaya yardımcı olması için yaklaşık 1500 personeli işten çıkaracak.

Bu yıl hisse sahiplerine temettü ödemesi yapılmayacak. Haberin ardından Alstom’ın hisseleri bugün yüzde 20’den fazla düşüşle 11,50 Euro'ya geriledi. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40’dan fazla değer kaybetti.

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