Dev uçağın inişte zor anları. Rüzgar yaprak gibi savurdu, pilot uçağı pas geçirdi

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Dev uçağın inişte zor anları. Rüzgar yaprak gibi savurdu, pilot uçağı pas geçirdi
China Eastern Airlines'a ait B777-300 tipi yolcu uçağı Amsterdam'a inişte rüzgar nedeniyle zon anlar yaşadı. Pilot bir sağa bir sola yatan uçağı motorlara güç vererek, pisti pas geçirdi.

Dev yolcu uçağı rüzgarın etkisiyle savruldu, uçağın pilotu son anda motorlara güç verip, pisti pas geçti. O anlar kameraya yansıdı.

China Eastern Airlines'a ait B777-300 tipi yolcu uçağı Amsterdam'a inişte rüzgar nedeniyle tehlike atlattı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol'e inmek için alçalan uçak yaprak gibi sallandı. China Eastern Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının pilotu şiddetli ruzgar nedeniyle sallanan uçağı piste yaklaştırdı ama bir sağa bir sola yatan uçağı kontrol etmekte zorlanınca geriye tek çare kaldı. O da pisti pas geçmekti. Pilot motorlara güç verdi..

Piste teker koyan uçağın kokpit ekibi yan rüzgarın şiddetli etkisi sonrası inişten vazgeçti. Uçak sonraki denemede inişi gerçekleştirdi.

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