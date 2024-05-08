Dev uyuşturucu operasyonu. 450 binden fazla ele geçirildi

Kaynak: AA
Dev uyuşturucu operasyonu. 450 binden fazla ele geçirildi
Kilis'te Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Tespit edilen adreslere operasyon gerçekleştiren ekipler, 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirirken, operasyon kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

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