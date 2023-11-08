Dev yılan kış uykusu için Sivas'ta fellik fellik yuva arıyor. Tek ısırığı öldürüyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan ve amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Ümit Yalçın, doğada gezdiği sırada dev bir yılanla karşılaştı.

Hemen cep telefonuna sarılan Yalçın, kamerayı açarak yılanı kayda aldı. Yaklaşık 2 metreyi bulan uzunluğuyla hayrete düşüren yılanın hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü. Yılanın türünün zehirli Koca engerek olduğu öğrenildi.



“ZEHİRLİ BİR TÜR”

Ümit Yalçın, gördüğü yılan türünün zehirli olduğunu belirterek, “Görmüş olduğumuz yılan türü Koca engerek. Zehirli bir tür. Bu türlerde en uzunu yaklaşık 1 metre 80 santim. Bu da yaklaşık bir metre 80 santimdi. Denk geldiğim ikinci büyük Koca engerek yılanıydı. Diğerinde fazla bir görüntü alamadım” dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ZEHİRLİ YILANLARINDAN BİRİ

Koca engerek, (Macrovipera lebetina) Türkiye'nin en zehirli 15 yılan türünden biri olarak gösteriliyor.

Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor.

Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür.

Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 20 metreye kadar kadar çıkabiliyor.

Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor.