Dev yılandan ölümcül hamle. ABD'deki en büyük Burma pitonu yakalandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan Big Cypress Ulusal Koruma Alanı'nda dolaşan üç arkadaş, caddeden bariyerlerin altından geçerek yeşillik alana geçmek isteyen Burma pitonunu gördü.

Jake Waleri adlı kişi yılanı gövdesinden yakalayıp yeşillik alana geçmesini engellemek için çekmeye başladı. Bu sırada dev yılan kendisini tutan kişinin üzerine ağzını açarak hamle yaptı. Adam yılanı boğazından yakalarak asfalt zemine bastırdı. Yılan da adamın gövdesine dolanmaya başladı.

Arkadaşlarından biri yılanın dolanmasına engel olmak için kuyruk kısmından tutarken, diğer kişi de Jake Waleri'nin boğazıhndan yakaladığı yılanın ısırmasına engel olmak için bantla ağzını kapattı.

56 KİLO 7.7 METRE UZUNLUĞUNDA

Dev yılanla boğuşan Jake Waleri nefes nefese kaldı.

Güneybatı Florida Koruma Derneği, pitonun 56 kg ağırlığında ve 7,7 m uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Waleri'nin dev pitonu yol kenarındaki çimenlerden çıkardığı ve yılanın ona saldırdığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ağzı bantlanan yılan koruma kurumuna teslim edildi. Sosyal medyada ise kullanıcılar yılanın yakalanma anlarını sert bir dille eleştirdi. Kimi kullanıcılar avcıları hayvanlara eziyet ettiğini için eleştirdi.