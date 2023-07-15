DEVA Partili Esen'den zam tepkisi 'Üç çocuk yapın ama bezini de siz düşünün’ politikası

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, “Resmî Gazete’de yayımlanan kararla; sabun, deterjan, dezenfektan, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi, hijyenik pedler gibi temel hijyen ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 10’a yükseleceğine yüzde 20'ye yükselmiştir.

Oysa zaten en düşük bebek bezi fiyatı 134 liraydı. Şimdi bu zamla anneler için iyice erişilmez hale gelmiştir.

Asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu ülkemizde 10 bin 500 TL’ye dayanan açlık sınırı ile ‘Çocuk yapın ama bezini de siz düşünün’ politikasını anlamakta zorlanıyoruz. Kadınlara ‘3 çocuk yapın’ demekle olmaz, çocuk dünyaya ihtiyaçlarıyla doğar. Bunu önemsiyorsanız kadınları, aileleri de bu dev masraflarla baş başa bırakmayacak, destekleyeceksiniz” dedi.

Esen’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“KDV ORANI YÜZDE 10’A YÜKSELECEĞİNE YÜZDE 20'YE YÜKSELMİŞTİR”

“Resmî Gazete’de yayımlanan kararla; sabun, deterjan, dezenfektan, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi, hijyenik pedler gibi temel hijyen ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 10’a yükseleceğine yüzde 20'ye yükselmiştir.

Oysa zaten en düşük bebek bezi fiyatı 134 liraydı. Şimdi bu zamla anneler için iyice erişilmez hale gelmiştir.

“İKTİDARIN, ‘ÇOCUK YAPIN AMA BEZİNİ DE SİZ DÜŞÜNÜN’ POLİTİKASINI ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ”

Üstelik aynı dilimde bulunan diş macunu ve diş ipi her nedense bu değişimin dışında kalmış ve KDV’si yüzde 8’den yüzde 10’a yükselmiştir.

Bu karar sonucu bizler, İktidarın ‘Temizlikten vazgeçilebilir ama diş sağlığından asla’ ya da asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu ülkemizde 10 bin 500 TL’ye dayanan açlık sınırı ile ‘Çocuk yapın ama bezini de siz düşünün’ politikasını anlamakta zorlanıyoruz.

Kadınlara ‘3 çocuk yapın’ demekle olmaz, çocuk dünyaya ihtiyaçlarıyla doğar. Bunu önemsiyorsanız kadınları, aileleri de bu dev masraflarla baş başa bırakmayacak, destekleyeceksiniz.

“KDV ARTIŞLARI EN ÇOK İHTİYAÇ DUYAN KESİMİ VURACAKTIR”

Kamudaki kara delikleri tıkamak, israfa son vermek, rantları vergilendirmek yerine yük, yine dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın sırtına yüklenecektir.

Oysa acı reçeteyi iktidar önce kendisi uygulamak zorundadır. Bu adımlar sefalet getirecek adımlardır.

Temizlik ve hijyen ürünlerine getirilen KDV artışları, deprem bölgelerinde maalesef en çok ihtiyaç duyan kesimi vuracaktır.

Kadınlar ve çocuklar, zaten zor durumda olan yaşamlarını düzene sokmaya çalışırken, ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

“KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİDİR”

Bu vergi zamlarıyla halkın sağlığına verdiğiniz değeri mi gösteriyorsunuz? Deprem bölgelerindeki kadınlar ve çocuklar için neden acil önlemler almıyorsunuz?

Hijyen ürünlerine ulaşmak için neden bu kadar çok engelle karşılaşılıyor? Milyonlarca kadının ve çocuğun hayatını olumsuz etkilemek yerine, bu yük niçin iktidarın tanıdıklarına dağıttığı ihalelerle zenginleştirdiği ve üstüne bir de vergi zammı yerine vergi indirimi uyguladığı zengin şirketlere yüklenmiyor?

Herkesin bu temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için öncelikle KDV oranı düşürülmelidir.

Vatandaşlarımızın özellikle kadın ve çocukların sağlığını korumak, temizlik ve hijyen ürünlerine erişimlerini sağlamak adına acil önlemler alınmalıdır.”