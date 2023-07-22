DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun istifa etti

Ongun'un istifası, parti içinde milli hassasiyetlerin önemsenmediği iddiasıyla gündeme geldi ve DEVA'daki ülkücü kesimden başka istifaların da beklendiği belirtiliyor.

Ongun, açıklamasında şunları dile getirdi:

" Aziz milletimizin kalkınma ve değişim hasretini gidermek niyetiyle, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışını idame ettirebilmek adına 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisini kurduk. Geçen süre içerisinde memleketin hayrına olacak her çalışmaya dahil olup zarar verebilecek her söyleminde karşısında durduk.

Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada “Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir" sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştum. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, Deva Partisinin tam merkezinden çıkmıştır. Alenen yapılan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan Deva Partisinin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir.

Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, “vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu olduğum Deva Partisinden istifa ediyorum."