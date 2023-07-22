DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun istifa etti

DEVA Partisi'nin kurucularından ve ülkücü hareketin önemli isimlerinden Ramiz Ongun, partiden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun istifa etti

Ongun'un istifası, parti içinde milli hassasiyetlerin önemsenmediği iddiasıyla gündeme geldi ve DEVA'daki ülkücü kesimden başka istifaların da beklendiği belirtiliyor.

Ongun, açıklamasında şunları dile getirdi:

" Aziz milletimizin kalkınma ve değişim hasretini gidermek niyetiyle, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışını idame ettirebilmek adına 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisini kurduk. Geçen süre içerisinde memleketin hayrına olacak her çalışmaya dahil olup zarar verebilecek her söyleminde karşısında durduk.

Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada “Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir" sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştum. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, Deva Partisinin tam merkezinden çıkmıştır. Alenen yapılan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan Deva Partisinin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir.

Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, “vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu olduğum Deva Partisinden istifa ediyorum."

ongun.jpeg

Öne Çıkanlar
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Son Haberler
Çeşme'deki orman yangınında tutuklama Güncel
Çeşme'deki orman yangınında tutuklama
Suudi Arabistan, Danimarka'ya kınama Dünya
Suudi Arabistan, Danimarka'ya kınama
Rodos'taki orman yangını yerleşim yerlerine kadar ulaştı Dünya
Rodos'taki orman yangını yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Gazeteci yazar Fatih Ergin bugün tam 00.00'da büyük bir açıklama yapacak Güncel
Gazeteci yazar Fatih Ergin bugün tam 00.00'da büyük bir açıklama yapacak
Muhtar ve muhtar adayının kavgasına yakınları da dahil oldu: 1 ölü, 2 yaralı Güncel
Muhtar ve muhtar adayının kavgasına yakınları da dahil oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Kullanılmış bezleri deterjanla yıkayıp tekrar kullanmaya başladı Güncel
Kullanılmış bezleri deterjanla yıkayıp tekrar kullanmaya başladı