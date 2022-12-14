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Babacan İmamoğlu'nun çağrısına yanıt verdi: Yargıdan adil bir karar bekliyoruz

"YSK üyelerine hakaret" davasında yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı çağrıya DEVA Partisi lideri Babacan da iştirak etti. Babacan, "Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz." dedi

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:31
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek: Yargıdan adil bir karar bekliyoruz

Babacan İmamoğlu'nun çağrısına yanıt verdi: Yargıdan adil bir karar bekliyoruz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi. 

İMAMOĞLU SARAÇHANE ÇAĞRISI YAPTI
İBB Başkanı İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." dedi.

Bunun üzerine Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Babacan, "Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz." notunu düştü.

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