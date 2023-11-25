DEVA Partisi'nde toplu istifa. 800 kişi AKP'ye katıldı

DEVA Partisi'nde bir kan kaybı daha yaşandı. Erzurum'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AKP'ye katıldı.

KAYNAK: DHA
DEVA Partisi'nde toplu istifa. 800 kişi AKP'ye katıldı

AKP Erzurum İl Binası'nda DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AKP Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişiye AKP rozetleri takıldı.

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Törende konuşan AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Çok şükür, bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de müthiş bir teveccüh var. Bu teveccüh nedeniyle ben sizlere ve çok kıymetli aday adayı teşkilat mensubu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Horasan'dan, Karayazı'dan diğer partilerden, partimize geçişler var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şimşek ailesinden bir de aday adayı müracaatı vardır. Bu anlamda kendisine de hayırlı olsun diyorum" dedi.

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“NEHRİMİZDEN AYRILANLAR ER YA DA GEÇ YATAĞINI BULUR”

AKP Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Bu bizim siyasi gelenek, büyük bir nehir gibi akıyor. Osmanlı döneminde de vardı, Cumhuriyet döneminde de var, önümüzde de inşallah var olacak. Bazen bu nehir büyük yer hareketleri, zelzeleler olunca ufak bölümler, çaylar ayrılıp başka tarafa doğru gidiyor ama biraz sonra kendi mecrasına geri geliyor. Arada sırada bu tür şeyler olabilir ama tarihin dediği oluyor. Irmak bu er geç yatağını bulacaktır. Herkes inşallah Türkiye'nin geleceği, halkımızın birlik beraberliği için ayrım yapmayan, ırkçılık, bölücülük yapmayan politikanın güzergahına birleşecektir" diye konuştu.

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ADAYLIK MÜRACAATINI YAPTI

Katılım töreni sonrası Medeni Şimşek, Horasan ilçesinden belediye başkan aday adaylığı müracaatını yaptı. Müracaat dilekçesini İl Başkanı Küçükoğlu'na veren Şimşek, şunları söyledi:

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"Şimşek ailesinin tüm bireyleriyle beraber burada olmaktan onur duyuyoruz. 2014- 2019 yılları arasında belediye meclis üyeliği, 2019 yılında belediye başkan aday adayı olarak bugüne kadar aralıksız, hiç ayrılmadan partime hizmet ettim. Bundan sonra da hizmet etmenin onurunu, şerefini yaşayacağıma inanıyorum. Bu çatı altında olmaktan onur ve şeref duyuyorum."

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