Deva Partisi'nden yeni anayasa’ya yeşil ışık. "Samimi bir girişim olursa katkı sağlarız"

Cumhur İttifakı’nın hazırlayacağı “yeni anayasa'nın" Meclis’te doğrudan kabulü için 400, referanduma sunulması için de 360 milletvekilinin “evet oyu” gerekiyor. Muhalefet partilerinin oyları kritik önem taşırken, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, “Samimi bir girişim olursa katkı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“BU ANAYASA TEKLİFİNİN MECLİSTEN GEÇEBİLECEĞİNE İNANCIMIZ YOK”

İktidarın mevcut anayasaya karşı tutumunu eleştirerek sözlerine başlayan Şahin, “Mevcut iktidarın anayasa ile en ufak şekilde sıkıntısı olmadığı gibi mevcut anayasadan da ziyadesiyle memnun olan bir yapıda olduğunu görüyoruz. İktidar partisi, yamalı bohçaya dönmüş var olan 82 anayasasını bile uygulamaktan imtina ederken sırf yerel seçimler yaklaştığında ülkedeki ekonomik sıkıntıları, dar gelirlinin, işçinin ve özellikle memura yapılan zamların gündemden düşürülmesine matuf olarak meclise sunacağını ifade ettiği anayasa değişikliğinin samimiyetsiz bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bu anayasa teklifinin meclisten geçebileceğine inancımız yok” açıklamasında bulundu.

“SAMİMİ BİR GİRİŞİM OLURSA KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ”

Genel seçimlerde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı yüzde 48’lik oy oranını hatırlatan Şahin, “Bu iktidarın gerçek anlamda sivil, katılımcı, çoğulcu bir anayasa yapma fikri varsa öncelikle bu görevi, aktif siyasi partiler olarak TBMM başkanlığında oluşacak ve her kesimin kendini ifade edebileceği bir ortam ve çalışma modeliyle gerçekleştirmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Bu mevcut sistemden rahatsızlığını ifade eden toplumun yüzde 48’lik bir kesimi var. Bu yüzde 48’in görüşleri hiçbir şekilde alınmadan sadece Cumhur İttifakı’nın ortaklarının hazırlayıp getireceği bir taslağa DEVA Partisi olarak parlamentoda geçit vermemiz söz konusu olamaz. Samimi bir girişim olduğuna dair bir inancımız olur ve bu noktada parlamentodaki tüm siyasi partiler muhatap alınıp bir çalışma sergilenirse orada da katkı sağlamaya hazır olduğumuzu özellikle ifade ederiz” ifadelerini kullandı.

“SEÇMEN BİR ADAYIN ETRAFINDA BİRLEŞİRSE...”

Şahin, yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritasına ilişkin de “DEVA Partisi olarak arzumuz tüm seçim bölgelerinde DEVA Parti’nin kendi adaylarını çıkartmasıdır. Yerel seçimlerin doğası gereği bir ittifak mümkün değil ama yerelde çok kuvvetli adaylar olur, seçmen bir adayın etrafında birleşirse, buna yapabileceğimiz çok fazla bir şey olamaz. Şu an henüz bize muhalefet partilerinden işbirliği talebi söz konusu değil. Bizim motivasyonumuz kendi listelerimizle seçime girmek ama siyasette 24 saat çok uzun bir süre ve köprünün altından daha çok sular akar. Seçim takvimi de 1 Ocak’ta başlayacak. Bu sürece kadar gerek ana muhalefet partisinin kongresiyle gerekse diğer siyasi partilerin kendi iç dinamikleriyle alacakları kararlar son derece önemli olacak” diyerek sözlerini noktaladı.