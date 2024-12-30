“Devamsız İşler” oyunu Keçiören’de sahnelendi

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşan oyunu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, önceki dönem Keçiören Belediye Başkanları Hamza Kırmızı ve Mustafa Ak, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, AKP'li Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, CHP Keçiören Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, Milli Halterci Halil Mutlu, iş insanı Veysi Ayhan ve vatandaşlar izledi.

Tiyatro oyununun sonunda sonunda Veysi Ayhan, günün anısına Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a Erzurumspor forması hediye etti.

"TOPLUMDA DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK GEREK"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, oyun sonrasında yaptığı konuşmada, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen tüm Erzurumlu sanatçılara ve Keçiören halkına teşekkür etti. Çocukluk dönemine dair hâtıralarını katılımcılarla paylaşan Özarslan, "Geçmişin değerlerini, geleneklerini bugüne taşımak ve toplumda dayanışmayı güçlendirmek gerek. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Keçiören'de kültür ve sanata her zaman destek olmaya, bu güzel buluşmaları artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.