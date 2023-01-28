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DEVA'nın iki numarası ''ispat edin istifa ederim'' dedi... İspat edildi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Tek bir Deva Partisi yetkilisinin ‘Türklüğü Anayasa’dan çıkartacağız’ cümlesini ispat ederseniz ben istifa ederim” dedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:46
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DEVA'nın iki numarası ispat edin istifa ederim dedi. İspat edildi. Türklüğü anayasadan çıkartacağız demişti

DEVA'nın iki numarası ''ispat edin istifa ederim'' dedi... İspat edildi
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DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Sanem Oktar’ın Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmasındaki açıklamaları son dönemde gündem olmuştu...

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Habertürk TV canlı yayınında dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

DEVA Partisinde yükselen Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmalarına ilişkin konuşan Ekmen, “Tek bir Deva Partisi yetkilisinin ‘Türklüğü Anayasa’dan çıkartacağız’ cümlesini ispat ederseniz ben bu gece bu partiden istifa ederim” dedi.

DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi Sanem Oktar’ın Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması tartışmasındaki açıklamaları son dönemde gündem olmuştu.

Oktar’ın sözlerini içeren ses kaydı da gündeme gelmiş, tartışmaları alevlendirmişti.

Enver Aysever'e konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, “Anayasadan 'Türk' tanımını kaldırmak istiyoruz, doğrudur” demişti.

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müge
28.01.2023 12:31
Bekliyoruz istifasını.  
 
TEOMAN
28.01.2023 12:30
İbrahim ŞAHİN.Yorumunuza noktasına, virgülüne kadar katılıyorum. Türklüğü anayasadan kaldırma cesaretini gösterecek adam bu topraklarda barınamaz, barındırılamaz. BU VATAN TÜRKDÜR VE TÜRK KALACAKTIR.  
 
1903 aşkı
28.01.2023 12:29
Yahu bu Deva, Gelecek Partisi, Saadet Partisinin Altılı Masada ne işi var ? Bu partiler AKP ile aynı genetik yapıda.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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