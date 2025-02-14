Devasa ABD uçak gemisi Beşiktaş-M adlı gemiyle çarpıştı

ABD Altıncı Filo sözcüsü Komutan Timothy Gorman yaptığı açıklamada, savaş gemisinin Beşiktaş-M ile çarpışmasının, önceki gün geç saatlerde, taşıyıcının Mısır'daki Port Said yakınlarında görev yaptığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu’nun internet sitesinden de kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın (CVN 75), dün gece yerel saatle 23.46'da Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken "Beşiktaş-M "adlı ticaret gemisiyle çarpıştığı belirtildi.

Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ M'NİN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada ticari yük gemisinin durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı.

İnternetteki açık kaynaklarda "Beşiktaş-M" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.

DEVASA GEMİ 24 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE

Harry S. Truman, 333 m uzunluğunda ve 78 m genişliğinde, 24 katlı bir binaya denk gelecek bir yüksekliğe sahip.

Süper uçak gemisi olarak adlandırılan Harry S. Truman yaklaşık 90 uçak taşıyabiliyor. Devasa gemi aynı anda 6.250 mürettebat barındırabiliyor.