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Deve yumruk atan sahibini öldürdü 

Rusya'da kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsü kan dondurdu. Görüntülerde bir kişi, sahibi olduğu deveye yumruk atıyor. O anda öfkelenen deve de kendisine yumruk atan sahibini kafasına basarak öldürüyor.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:42
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Deve yumruk atan sahibini öldürdü 

Deve yumruk atan sahibini öldürdü 
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Rusya'nın Sibirya kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çocuk kampında 51 yaşındaki Yury isimli adam, devesine yumruk attı.

Sinirlenen deve, önce kafası ile sahibini yere düşürdü. Ağzı ile tutarak adamı kaldıran deve, etrafında çevirdikten sonra yere fırlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öfkeden gözü dönen deve, durmak bilmedi. Yere fırlattığı adamın kafasına defalarca bastı. Ağır yaralanan adamı, olay yerinden aracıyla geçen bir sürücü kurtardı.
Kanlar içinde kalan ve ağır beyin travması yaşayan Yury, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan önce devenin herhangi anormal bir davranışının olmadığını hatta çocuklar ile oynadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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