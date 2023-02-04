Deve yumruk atan sahibini öldürdü 

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Rusya'nın Sibirya kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çocuk kampında 51 yaşındaki Yury isimli adam, devesine yumruk attı.

Sinirlenen deve, önce kafası ile sahibini yere düşürdü. Ağzı ile tutarak adamı kaldıran deve, etrafında çevirdikten sonra yere fırlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öfkeden gözü dönen deve, durmak bilmedi. Yere fırlattığı adamın kafasına defalarca bastı. Ağır yaralanan adamı, olay yerinden aracıyla geçen bir sürücü kurtardı.

Kanlar içinde kalan ve ağır beyin travması yaşayan Yury, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan önce devenin herhangi anormal bir davranışının olmadığını hatta çocuklar ile oynadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.