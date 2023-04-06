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Devekulağı bitkisi vücuda biriken zararlı maddeleri atıyor

Devekulağı bitkisinin vücuda biriken zararlı maddeleri atılmasından birçok sağlık sorununa iyi gelmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:17
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Devekulağı bitkisi vücuda biriken zararlı maddeleri atıyor

Devekulağı bitkisi vücuda biriken zararlı maddeleri atıyor
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan devekulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Devekulağı bitkisi, terletir, vücuda biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

DEVEKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden bir çeşit bitkidir. Yaprakları enli ve yeşildir. Altları sincabi renktedir. Kökü kalındır. Çiçeklerinde ince, uzun dikenleri vardır. Kökleri toplanır, ince ince dilimlenip, kurutulur. Acıdır. Yaprakları da gölgelik bir yerde kurutulur.

DEVE KULAĞI NASIL KULLANILIR?

Yaprakları ve kökleri kurutularak kullanılır. Kökleri dilimlenerek kurutulur. Kökleri yarım saat kadar kaynatıldıktan sonra günde 2-3 çorba kaşığı alınırsa romatizma ağrılarını keser.

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