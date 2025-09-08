Devin Özek’ten flaş transfer sözleri: "Onu almak imkansızdı"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Bild’e yaptığı açıklamalarda transfer döneminin perde arkasını anlattı.

“İMKANSIZ TRANSFERİ BAŞARDIK”

John Duran transferiyle imkansızı başardıklarını ifade eden Devin Özek, "Birkaç ay önce 75 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onu almak aslında imkansızdı, özellikle de Premier Lig'den teklifler aldığı için. İlk başta reddedildik. Kolombiya'ya onun yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını ve kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum." diye konuştu.

"KAPTANLIK YAPMIŞ İSİMLERİ GETİRDİK”

Takımın liderlik yapısına dikkat çeken Özek, "Kadro planlamasında önemli bir nokta liderlik yapısıydı. Takımda kaptanlık yapmış üç yeni oyuncumuz var. Semedo Wolverhampton'da, Skriniar Inter'de ve Edson Alvarez Meksika milli takımında kaptanlık yaptı. Ayrıca Ederson ile takımda büyük bir karakterimiz var." dedi.

“EDERSON DÜNYANIN EN İYİ ÜÇ KALECİSİNDEN BİRİ”

Devin Özek Ederson'un transferini ise şu sözlerle anlattı:

“Ederson, benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatını yakaladık ve değerlendirdik. Ederson, takımımıza şampiyonluk zihniyeti kazandıracak.”