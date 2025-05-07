Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis'te!

99 GÜN SONRA İLK MECLİS'E GELDİ

Dem Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde bir araya geldi. Bahçeli de 99 gün sonra ilk kez Meclis'e gelmiş oldu. Bahçeli, Dem Parti'ye baş sağlığı dileklerini iletti.

BAHÇELİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN FOTOĞRAFINA DOKUNDU

Bahçeli'nin sağlık durumun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı belirtilmişti. Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafına dokunduğu anlar kameraya yansıdı.

NE OLMUŞTU?

4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezarı ziyareti sırasında kameralara yansımıştı. Bahçeli 4 Nisan'da Bahçeli, kabristan ziyareti sonrası Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katılmıştı. Daha sonra MHP Genel Merkezi'nde makam koltuğunda çekilmiş fotoğrafı servis edilmişti.