Devlet Bahçeli bu kez teşekkür için aradı. Kimse bu telefonu beklemiyordu!

İstanbul'da Beykoz Kavacık’ta geçtiğimiz yıl hizmete giren sağlık ocağına “Devlet Bahçeli” ismi verildi. MHP lideri, Kavacık Muhtarı'nı arayarak teşekkür etti.