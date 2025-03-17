Devlet Bahçeli bu kez teşekkür için aradı. Kimse bu telefonu beklemiyordu!

Düzenleme: Kaynak: bengütürk
Devlet Bahçeli bu kez teşekkür için aradı. Kimse bu telefonu beklemiyordu!

İstanbul'da Beykoz Kavacık’ta geçtiğimiz yıl hizmete giren sağlık ocağına “Devlet Bahçeli” ismi verildi. MHP lideri, Kavacık Muhtarı'nı arayarak teşekkür etti.

İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz yıl Kavacık Mahallesi’nde açılışı yapılan 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne “Devlet Bahçeli” ismi verildi.

dss.jpg

BAHÇELİ'DEN MUHTARA TEŞEKKÜR TELEFONU

Bengütürk'ün haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kavacık Mahalle Muhtarı Yasemin Şahin’e “Teşekkür” telefonu açtı.

3-007.jpg

Nisan 2023’de gerçekleştirdiği Beykoz ziyaretinde Kavacık Mahallesi’ne sağlık ocağı sözü veren Bakan Kurum’un onayının ardından dönemin Beykoz Belediyesi çalışmalara başladı ve Orhan Veli Kanık Parkı içinde Aile Sağlığı Merkezi yapıldı.

Eylül 2023’te hizmete giren sağlık ocağının açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de katılmıştı.

Son Haberler
Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Flash TV patronu Erhan Kork hakkında yeni gelişme
Flash TV patronu Erhan Kork hakkında yeni gelişme
Mahsun Kırmızıgül artık o şarkıyı söylemeyecek!
Mahsun Kırmızıgül artık o şarkıyı söylemeyecek!
Muğla'da deprem (17 Mart 2025)
Muğla'da deprem (17 Mart 2025)
Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti
Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti