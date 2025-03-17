Devlet Bahçeli bu kez teşekkür için aradı. Kimse bu telefonu beklemiyordu!

İstanbul Beykoz’da geçtiğimiz yıl Kavacık Mahallesi’nde açılışı yapılan 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne “Devlet Bahçeli” ismi verildi.
BAHÇELİ'DEN MUHTARA TEŞEKKÜR TELEFONU
Bengütürk'ün haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kavacık Mahalle Muhtarı Yasemin Şahin’e “Teşekkür” telefonu açtı.
Nisan 2023’de gerçekleştirdiği Beykoz ziyaretinde Kavacık Mahallesi’ne sağlık ocağı sözü veren Bakan Kurum’un onayının ardından dönemin Beykoz Belediyesi çalışmalara başladı ve Orhan Veli Kanık Parkı içinde Aile Sağlığı Merkezi yapıldı.
Eylül 2023’te hizmete giren sağlık ocağının açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de katılmıştı.